Dragnea continua seria de postari despre intalnirile din SUA: "Am avut o discutie aplicata cu Devin Nunes, presedintele Comisiei pentru intelligence"

"Am avut ieri o discutie aplicata cu domnul Devin Nunes, presedintele Comisiei permanente speciale pentru intelligence din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii.Subiectele abordate au vizat combaterea terorismului si a amenintarilor comune care vizeaza statele noastre, in contextul mesajelor foarte ferme transmise pe acest subiect de catre presedintele ales Donald Trump.L-am asigurat ca #Romania va fi in continuare la fel de implicata, iar dansul si-a exprimat aprecierea pentru modul in care a decurs colaborarea dintre SUA si tara noastra in aceasta privinta" scrie Dragnea.Este a treia postare a presedintelui Camerei Deputatilor privind intalnirile avute in SUA.Miercuri seara, in timpul protestelor din Capitala, Dragnea a avut o postare despre intalnirea cu Michael Flynn, viitorul consilier pentru securitate nationala in noua administratie Trump. Presedintele Camerei l-a asigurat pe acesta ca actualul Guvern de la Bucuresti va respecta angajamentul Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare. Dragnea se afla in SUA , alaturi de premierul Sorin Grindeanu, in perioada 18-20 ianuarie, pentru a participa la evenimentele de investire a noului presedinte Donald Trump. Invitatia a fost facuta de Elliot Broidy, vicepresedinte al comitetului de investire a presedintelui Statelor Unite.