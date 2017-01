Dragnea posteaza pe Facebook despre o noua intalnire din SUA - cu presedintele comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentantilor

"Ieri am avut ocazia de ma intalni cu un bun prieten al Romaniei din Statele Unite: presedintele Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentantilor, domnul Ed Royce.A fost o discutie agreabila despre relatiile romano-americane. Domnul Royce a subliniat seriozitatea Romaniei confirmata de-a lungul timpului in mai multe momente dificile.I-am transmis la randul meu atasamentul Romaniei fata de parteneriatul strategic cu SUA, precum si angajamentul guvernului de la Bucuresti de a dezvolta relatiile politice si economice dintre cele doua tari. L-am asigurat totodata pe domnul Royce ca #Romania va fi in continuare un pilon de incredere al relatiilor transatlantice" relateaza Dragnea pe pagina de Facebook.Miercuri seara, in timpul protestelor din Capitala, Dragnea a avut o postare despre intalnirea cu Michael Flynn, viitorul consilier pentru securitate nationala in noua administratie Trump. Presedintele Camerei l-a asigurat pe acesta ca actualul Guvern de la Bucuresti va respecta angajamentul Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare. Dragnea se afla in SUA , alaturi de premierul Sorin Grindeanu, in perioada 18-20 ianuarie, pentru a participa la evenimentele de investire a noului presedinte Donald Trump. Invitatia a fost facuta de Elliot Broidy, vicepresedinte al comitetului de investire a presedintelui Statelor Unite.