Raetchi (PNL): Faptul ca PSD isi asuma gratierea partiala pentru pedofilie este inacceptabil si uluitor

"Faptul ca PSD isi asuma gratierea partiala pentru pedofilie este inacceptabil si uluitor. Pedofilia nu ar trebui gratiata in niciun context", a scris Raetchi pe Twitter.Intr-o postare precedenta pe Facebook, deputatul PNL i-a cerut demisia lui Florin Iordache din functia de ministru al Justitiei."Ministrul Justitiei ar trebui sa demisioneze (sau sa fie demis) pentru modul conspirativ, incoerent si ilogic in care incearca sa impuna gratieri si dezincriminari de tot soiul (orice tentativa de optimizare a legislatiei poate fi utila, dar in mod previzibil, transparent, dupa o dezbarere publica si un acord social larg). Ministrul Justitiei pare azi un agent al infractorilor - obligand societatea civila si institutii precum Presedintia la o continua stare de alerta pentru a-i bloca tentativele secrete de anulare a pedepselor si raspunderilor penale."