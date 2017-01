Tariceanu: Condamnatii sunt, totusi, oameni, au dreptul la propria imagine. Si in antichitate functiona gratierea

"Consider ca, pana la urma, chiar si cei care au fost condamnati si sunt astazi in inchisori si ispasesc o pedeapsa, pana la urma sunt totusi oameni. Acestor oameni nu le putem incalca demnitatea. Cred ca chiar cei care sunt condamnati au dreptul la propria demnitate si la propria imagine", a declarat Tariceanu.Presedintele Senatului a explicat ca institutia gratierii exista inca din antichitate."Aceasta institutie a gratierii nu a inventat-o Guvernul actual sau actualul ministru de Justitie. Gratierea functioneaza din vremuri stravechi. Sa stiti ca si in antichitate functiona gratierea. Si in perioada comunista au existat momente in care s-au facut gratieri, si dupa 1990, in democratia noua din Romania", a explicat Tariceanu."Nu cred ca ar trebui sa privim cu atata ura si cu atata intransigenta un lucru care mie mi se pare ca trebuie discutat calm", a mai spus el.Intrebat de ce gratierea se doreste a fi impusa prin ordonanta de urgenta, si nu prin lege dezbatuta in Parlament, Tariceanu a sustinut ca e dreptul Guvernului sa legifereze prin ordonante."Este o optiune care este la latitudinea Guvernului. Poate sa dea ordonanta sau poate sa vina cu un proiect de lege. Pentru fiecare aceste doua variante exista avantaje si dezavantaje (¬) Este dreptul Guvernului sa legifereze prin ordonante in anumite domenii, pe anumite materii si poate sa o faca. Nu inteleg de ce aceasta tulburare asa care vad ca i-a cuprins pe unii", a sustinut presedintele Senatului.