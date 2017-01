Tariceanu: Presedintele poate sa participe la sedintele de Guvern cand se discuta trei teme: politica externa, aparare, ordine publica; altfel, excede cadrul constitutional

"Constitutia este foarte clara in acest domeniu si ii da posibilitatea presedintelui sa participe la sedintele de Guvern cand se discuta trei teme: politica externa, aparare sau ordine publica. Altfel, presedintele poate sa participe la sedintele de Guvern daca este invitat de premier. Asadar, daca presedintele a venit sa participe la o discutie pe aceste trei domenii care ar fi fost inscrise in ordinea de zi nu e nicio problema, sigur ca in mod normal, institutional, ar fi fost cred ca o minima curtoazie sa il anunte pe premier ca vine la sedinta. Banuiesc ca premierul nu se duce tam-nesam la Cotroceni cand are el chef si anunta inainte macar cu un telefon. Daca insa aceste trei subiecte nu erau pe ordinea de zi, prezenta presedintelui excede cadrul constitutional", a declarat Tariceanu, la Senat, intrebat cum vede prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta Executivului, in contextul in care si el a detinut functia de prim-ministru iar "presedintele Basescu descindea la sedintele de Guvern", transmite Agerpres.Tariceanu a mai spus ca seful statului are statutul unui "spectator privilegiat" atunci cand prezideaza sedintele Guvernului, neavand drept de vot, iar responsabilitatea decizionala nu se transfera de la premier catre presedinte."Sunt doua lucruri care poate, pentru unii, reprezinta lucruri neesentiale, dar este o nuanta foarte importanta. Presedintele prezideaza sedinta, dar premierul conduce Guvernul. Cu alte cuvinte, chiar daca presedintele este prezent, cu toate ca este neuzual ca Guvernul sa ia hotarari, sa acteze in timpul prezentei presedintelui, cel care decide este premierul, pentru ca el este cel care semneaza hotararile de Guvern, proiectele de lege, ordonantele sau alte acte normative care sunt de resortul Guvernului. Nu se transfera responsabilitatea catre presedinte.Prezidarea sedintei este, daca vreti, un semn de respect fata de institutia presedintelui si, asa cum presedintele se duce la CSM si prezideaza CSM, dar nu ia hotarari si nu participa la luarea deciziilor, nu are drept de vot, acelasi lucru este si la Guvern. Deci presedintele, daca vreti, are rolul unui spectator privilegiat care prezideaza sedinta. Poate sa dea cuvantul, poate sa vorbeasca fara sa trebuiasca sa ceara voie cuiva, dar nu ia niciun fel de decizii", a precizat Tariceanu.