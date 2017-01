Turcan: "O lege a amnistiei si gratierii data pe furis ar fi un act de favorizare a infractorului. Ar avea multe consecinte revoltatoare - ar scapa si vinovatii de la Colectiv"

"In timp ce dl Dragnea pleaca in SUA, Guvernul Grindeanu - Dragnea era pregatit sa emita ordonante de urgenta pentru gratiere si pentru modificarea legislatiei penale. Atragem atentia guvernarii Dragnea ca o lege a amnistiei si gratierii data pe furis ar fi un abuz de incredere, ar fi un act de favorizare a infractorului, un atac la adresa poporului, care vrea sa vada dreptate si nu decizii pentru scaparea infractorilor"."Decizia de emitere a unor ordonante de urgenta ar avea multe consecinte revoltatoare pentru cetatenii romani, de exemplu ar scapa si vinovatii de la Colectiv", a declarat Turcan."Romanii nu-si doresc scaparea hotilor. Daca si-ar fi dorit asa ceva, PSD ar fi trecut gratierea si amnistia in programul electoral prezentat in campania electorala. Romanii nu-si doresc nici acum o asemenea decizie si nu si-ar dori-o nici la un referendum national pe o asemenea tema", a mai spus ea.PNL solicita PSD "sa nu guverneze pentru cei din PSD si cei cu probleme penale, ci pt cei multi, pentru oamenii cinstiti."Turcan a precizat ca informatiile legate de un proiect privind amnistia si gratierea au aparut intr-o prima etapa de la cei din PSD. "Stim ca acest proiect era pregatit. Este doar o chestiune de timp, pare deja o decizie luata, imbracata public in diferite variante, de a veni pentru salvarea penalilor cu o lege privind gratierea si modificarea Codului penal", a completat ea."PNL are un obiectiv prioritar: respectarea drepturilor omului. Suntem convinsi ca, in momentul de fata, in penitenciare exista incalcari ale drepturilor omului si exista conditii inumane, insa de aici si pana la salvarea coruptilor este o mare diferenta. PNL nu va deschide niciun milimetru usa pentru scaparea coruptilor, pentru scaparea oamenilor care au facut rau prin fapte de coruptie romanilor" a spus ea.In ceea ce priveste conditiile din penitenciare, aceasta problema trebuie rezolvata prin alocarea de bani si prin construirea de noi penitenciare.