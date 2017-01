Nicusor Dan: "Obiectivul PSD este sa isi salveze colegii penali"/ USR vrea alocarea de bani in legea bugetului pentru constructia de penitenciare

"Am spus de mai multe ori si azi s-a confirmat - unul dintre obiectivele principale ale coalitiei PSD-ALDE este sa isi salveze colegii penali. Il avertizez public pe Liviu Dragnea ca acesta masura nu a fost cuprinsa in programul de guvernare si nu pentru asta a fost votata de romani. Ce s-a intamplat azi avea toate caracteristicile (episodului) Martea Neagra din decembrie 2013" a declarat Nicusor Dan la Parlament."Pentru ca, in conferinta sa de presa, premierul Grindeanu nu a spus ce se va intampla in viitor, ii solicit public sa declare, sa promita ca astfel de lucruri foarte grave de dezincriminare a unor fapte penale sa nu fie incercate sa fie trecute prin Ordonante de Urgenta" a spus liderul USR.Intrebat cum vede participarea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de guvern de dimineata, Dan a raspuns ca este "o masura salutara", "prin faptul ca a intarziat discutarea in sedinta de guvern" a proiectelor.Potrivit acestuia, experienta altor state a aratat ca masura gratierii nu are "efectele scontate", intrucat in scurt timp condamnatii eliberati se intorc in penitenciar iar in intervalul in care sunt liberi pot comite alte infractiuni."Referitor la justificarea ca astfel de masuri se justifica pentru ca populatia carcerala este foarte mare, experienta altor state ne dovedeste ca nu este adevarat. Noi consideram ca solutia este construirea de noi penitenciare si pentru asta, USR la propune un amendament la Legea bugetului national pentru alocarea de resurse in vederea construirii de noi penitenciare. Solicitam celor de la PSD sa sprijine acest amendament daca doresc intr-adevar sa rezolve aceasta problema" a declarat Dehelean.