VIDEO Agora.md: Dodon a primit de la Putin harta Moldovei Mari: E rau ca in 1812, rusii s-au grabit sa puna granita la Prut

Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a oferit in dar lui Igor Dodon, dupa vizita oficiala a sefului statului la Moscova, harta Moldovei Mari, dupa razboiul ruso-turc, scrie Agora.md "Deseori ma intreaba jurnalistii, apropo - cei romani: Igori Nikolaevici, spuneti ca Romania e rea. Rusia nu e rea?" Eu raspund - desigur ca e rau. Ca in 1812 cand au semnat pacea de la Bucuresti s-au grabit si au pus granita Moldovei pe la Prut. Trebuiau sa puna frontiera Moldovei istorice, acum ar fi fost intreaga. De aceea, iata asa un cadou am primit", le-a explicat Dodon jurnalistilor rusi.