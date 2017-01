PNL acuza faptul ca s-a constituit ilegal comisia de control SRI

Componenta comisiei:



"Aceasta comisie, asa cum s-a facut aseara, s-a facut cu incalcari ale prevederilor parlamentare. S-a incalcat principiul reprezentativitatii. Din analize, din negocieri si din modul in care era reprezentat, vicepresedinte ar fi trebuit sa fie de la PNL si secretar de la USR. Domnul Dragnea a zis ca nu face comisie parlamentara, dansul vrea comisia PSD-ALDE de control al SRI", a afirmat Preda, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Intrebat in legatura cu faptul ca PMP nu are niciun reprezentant in comisie, Preda a spus: "Cand un grup parlamentar nu este reprezentat se suplimenta comisia cu o persoana-doua, pentru ca asa e corect in democratie"."Desi PNL ii revenea functia de vicepresedinte la comisia SRI si de presedinte la comisia SIE, domnul Dragnea a spus ca asa isi doreste dansul, ca vrea sa i-o plateasca domnului Iohannis si ca nu ne da nimic. Ce legatura avea domnul Iohannis cu Parlamentul Romaniei eu nu stiu. Dar asa stie domnul Dragnea sa conduca. Va plati pentru asta pentru ca, in general, mai pierzi si alegerile si tot ce faci intr-un timp se intoarce", a adaugat Preda.Adrian Tutuianu (senator PSD) - presedinteMarian Gheorghe Cupsa (deputat ALDE) - vicepresedinteVerestoy Attila (senator UDMR) - secretarMembri:Doina Federovici (senator PSD)Radu Babus (deputat PSD)Gabriel Horia Nasra (deputat PSD)Cezar Preda (deputat PNL)Ioan-Cristian Chirtes (senator PNL)Manuel Costescu (deputat USR)