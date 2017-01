Draghici: PSD va plati pentru deplasarea in SUA a lui Dragnea si Grindeanu

Mircea Draghici a declarat pentru HotNews ca partidul va plati pentru “deplasare, cazare si masara”. Intrebat daca invitatia a implicat vreo donatie catre organizator, trezorierul PSD a spus ca “nu, nici vorba”.“Eu n-am vazut invitatia, dar invitatia se adresa competitorului electoral care a castigat alegerile.”, a declarat Mircea Draghici intrebat daca PSD-ul a dorit sa mearga la acest eveniment sau pur si simplu a fost primita o invitatie din partea organizatorilor.Ieri, intrebat daca deplasarea sa in SUA va fi suportata de Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a confirmat : "Da, mi s-a spus ca da, ca se poate, ca asta este practica". La insistentele jurnalistilor daca va reprezenta totusi statul roman in SUA, Liviu Dragnea a raspuns ironic: "Nu stiu, poate reprezint cladirea asta"."Reprezint pe cine trebuie ca sa nu se supere cine nu trebuie. Deci sa mi se spuna, numai sa nu fie suparare. Am primit si viza, mi se da voie sa plec din tara, cu toata supararea. Particip la toate intalnirile stabilite in aceste zile, niste intalniri foarte importante, o sa incerc sa fiu mut. Daca nu o sa-mi iasa, poate o sa scot vreo vorba", a completat presedintele Camerei Deputatilor.Invitatia a fost prezentata luni de Liviu Dragnea in sedinta conducerii Camerei Deputatilor.