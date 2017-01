Secretari de stat din guvernul Ciolos - Ministerul Fondurilor Europene, Finantelor si de la ANAF - ar urmsa fie audiati miercuri si joi in Parlament

"Birourile reunite ale Comisiilor de buget de la Camera Deputatilor si Senat au avut o sedinta de lucru prin care am stabilit si am analizat modul in care ne vom desfasura activitatea in cadrul comisiei de ancheta. Am stabilit programul pentru aceasta saptamana. Maine (miercuri - n.r.), la ora 12,00, si poimaine (joi - n.r.) vom avea audieri. Vom incepe audierile cu reprezentantii la nivel de secretar de stat ai Ministerului Fondurilor Europene, ANAF si ai Ministerului Finantelor. Trebuie sa raspundem ca urmare a activitatii noastre in comisie la 17 intrebari, bineinteles, probabil vor aparea si intrebari suplimentare pentru a clarifica lucrurile. Vrem sa facem o analiza profesionista, o analiza prin care vrem sa stabilim chiar un mod clar de bune practici pentru a executa bugetul si pentru a respecta legea finantelor publice', a declarat presedintele Comisiei de buget de la Camera Deputatilor, Leonardo Badea, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca, in functie de raspunsurile pe care le vor primi saptamana aceasta, parlamentarii vor decide ce alte persoane vor invita la audieri."Deocamdata facem o analiza, vrem sa aflam foarte exact cum si ce date s-au folosit pentru a se realiza acele rectificari bugetare. Concomitent, noi trimitem adrese in care cerem date de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Finantelor si de la ANAF. Speram ca toti cei invitati vor veni la comisii si credem in transparenta, sa stabilim exact ce s-a intamplat", a mentionat Badea.La randul sau, presedintele Comisiei pentru buget de la Senat, Viorel Arcas, a precizat ca, dupa ce se vor primi datele respective, membrii comisiilor vor discuta si cu cei care au coordonat ministerele.Intrebat daca parlamentarii vor tine cont de raspunsurile la cele 17 intrebari pe care le-a dat fostul premier Dacian Ciolos pe Facebook, Arcas a spus: "Noi nu discutam in online. O sa vedem raspunsurile pe care le va da in momentul in care va fi intrebat de comisie".