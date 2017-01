Cazul Coldea: comisia de control SRI il va audia pe seful SRI, Eduard Hellvig, pe 25 ianuarie

Tutuianu a precizat ca in adresa trimisa conducerii SRI a solicitat ca aceasta sa prezinte toate documentele relevante si ca se va analiza inclusiv raportul pe ancheta interna desfasurata in cadrul SRI pe cazul Coldea.Senatorul PSD a mai declarat ca detine certificat ORNISS de pe vremea cand era presedinte al Consiliului Judetean Dambovita.In timp ce sedinta comisiei se desfasura, SRI a dat un comunicat de presa in care a anuntat ca Florian Coldea nu a incalcat legea si normele interne, potrivit rezultatelor comisiei interne de investigare dupa aparitia acuzelor lui Sebastian Ghita.SRI a anuntat ca Florian Coldea a fost repus pe functia de prim-adjunct al serviciului dupa terminarea anchetei, dar acesta si-a dat demisia din functie pe motive de "demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a activitatii institutiei". Potrivit comunicatului, Coldea a demisionat din functie si s-a pus la dispozitia institutiei, dar directorul SRI a decis sa-i ceara presedintelui Iohannis trecerea in rezerva a lui Coldea."Comisia SRI are atributul de a verifica legalitatea functionarii acestui Serviciu, faptul ca domnul Coldea este astazi intr-o alta situatie, nu anuleaza dreptul acestei comisii de a verifica, de a lamuri in ce masura, in cadrul Serviciului s-au produs sau nu anumite fapte si in ce masura sunt respectate dispozitiile legale", a mai spus deputatul PSD.Intrebat ce ar putea face in cazul in care va constata ilegalitati, Tutuianu a raspuns: "Oricine are cunostinta de incalcarea legii are obligatia de a sesiza organele abilitate".Pe de alta parte, deputatul PNL Cezar Preda, membru in comisie, a declarat ca nu stie ce poate face comisia SRI in acest caz, avand in vedere ca exista o ancheta interna."Pot sa va spun ca nu stiu ce poate face nici acum aceasta comisie vizavi de aceasta ancheta. Daca exista o ancheta interna a SRI trebuie sa facem analiza dupa ancheta SRI, daca exista vreun denunt din partea domnului Ghita va trebui intai sa vedem daca exista deja un dosar inceput, pentru ca daca exista o ancheta penala iarasi nu putem face comisie de ancheta", a spus el.Intrebat daca aceasta comisie nu poate face nimic, Preda a raspuns: "Comisia poate face exact ceea ce legea spune: controlul civil efectiv pe care l-a si facut, numai ca demonizarea acestei activitati s-a facut nepermis".