Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a devenit consilier onorific al lui Grindeanu. Neacsu are o condamnare definitiva pentru conflict de interese

Neacsu, deputat de Ialomita in 2008-2012 si 2012-2016, nu a mai candidat pentru un nou mandat de parlamentar in urma acestei condamnari, insa este in continuare secretar general al partidului.De asemenea, cantaretul de muzica populara Alexandru Pugna a fost desemnat, prin decizie de prim-ministru, secretar de stat in Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Absolvent de teologie pastorala ortodoxa, Pugna s-a implicat in politica inca din anii 90, iar din 2012 este vicepresedinte al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud din partea PSD, potrivit News.ro.Printre numirile facute luni de Sorin Grindeanu se afla si cea a lui Dan Dumitrescu secretar de stat in Ministerul Sanatatii. De profesie medic, Dumitrescu s-a specializat in chirurgia plastica, estetica si reconstructiva.In plus, fostul senator UNPR Marian Vasiliev, fost PPDD, va prelua postul de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Vasiliev a fost liderul factiunii din UNPR care a contestat fuziunea cu PMP.