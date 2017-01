Liviu Dragnea: Mi se tot spune ca o sa fiu condamnat cu executare in primavara/ Sunt institutii care fac presiuni asupra Justitiei

Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca de aproximativ doua luni, iar in ultima luna din ce in ce mai intens, i se tot spune ca va condamnat cu executare in aceasta primavara, potrivit Mediafax.

''Presiunile nu le simt, alea le vedem cu totii la televizor. Nu exista un prilej in care sa nu primesc amenintari din toate zonele. Eram aseara la emisiune si, dupa ce am spus eu lucrul asta, au mai spus si alti oameni din platou ca si ei au auzit. De vreo doua luni de zile, in ultima luna din ce in ce mai intens, mi se tot spune ca o sa fiu condamnat cu executare cat de curand, in primavara asta'', a spus Dragnea.

Intrebat cine face aceste presiuni si amenintari, Dragnea a raspuns: ''Sunt generate de o mare suparare, de cei care au pierdut alegerile, si cand spun <cei> vorbesc de toti cei care sperau sa aiba alt rezultat''.

''Am depasit demult teama respectiva, eu am stabilit niste obiective pentru mine ca om politic, ca presedinte de partid si ca presedinte al Camerei Deputatilor, si atata timp cat o sa pot sa-mi exercit aceste atributii, o sa le pun in practica, cu toata supararea sau nervozitatea unora sau altora'', a adaugat el.

Social-democratul a subliniat ca, in opinia sa, exista inca presiuni care se fac asupra Justitiei, dar nu de catre partide, ci de catre ''institutii''.

''Cred ca inca sunt presiuni asupra justitiei si n-am vazut in ultima perioada ceva care sa ma faca sa spun ca au fost presiuni din partea vreunui partid politic, indiferent cine a fost la putere. Un partid politic nu poate face presiuni asupra justitiei, doar anumite institutii sau anumite persoane care au niste functii foarte importante in statul roman'', a argumentat Dragnea.

Intrebat daca crede ca se mai iau decizii intr-un birou de presedinte, liderul PSD a raspuns: ''Dupa ceea ce am vazut in ultima perioada, nu mai pot spune cu siguranta ca nu, din pacate. Sper sa ma insel''.