Liviu Dragnea despre vizita in SUA: Nu inteleg de ce e atata suparare; e un eveniment important pe care il onorez

"In primul rand nu inteleg de ce e atata suparare pe marginea acestei invitatii, este un eveniment important la care eu am primit invitatie si am decis sa o onorez. Si eu si prim-ministrul. A venit invitatia, maine o sa plec in SUA, miercuri o sa plece prim-ministrul si o sa ne si intoarcem inapoi. Eu am primit acea invitatie de la comitetul de organizare a acestui eveniment, pentru ca, neexistand o administratie in functiune, in mod oficial singura structura care face aceste invitatii tuturor celor pe care vrea sa-i aiba in aceste zile este acest comitet si am primit de la acest comitet o invitatie transmisa de vicepresedintele comitetului respectiv. Si o sa merg, nu inteleg de ce e atata suparare. Am inteles ca nu pot sa reprezint statul roman, e in regula, daca cineva o sa ma intrebe acolo de vorba, probabil ca o sa-mi fac ceva curaj sa vorbesc si sa raspund, daca o sa ma intrebe ceva despre Romania. Cred ca nu este interzis", a declarat Dragnea la Parlament, potrivit Agerpres.Intrebat daca invitatia este facuta in nume personal, liderul PSD a sustinut ca nu doreste sa duca acel eveniment in derizoriu, despre care, de fapt, nici nu a dorit sa se afle public."E un eveniment important si chiar nu vreau sa-l duc in derizoriu, indiferent de supararile unuia sau altora. E o invitatie pe care am primit-o si pe care o onorez. Nu vreau sa mai comentez despre asta. Am inteles ce a spus si Administratia Prezidentiala, cu toate astea eu m-am incapatanat sa merg. Eu nu am dat aceasta informatie, nici nu aveam de gand sa vorbesc in public despre aceasta invitatie sau Doamne fereste! sa ma laud cu ea, a iesit, normal, discutata in Biroul permanent, a iesit in presa", a aratat Dragnea.Intrebat daca deplasarea sa in SUA va fi suportata de Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a confirmat: "Da, mi s-a spus ca da, ca se poate, ca asta este practica".La insistentele jurnalistilor daca va reprezenta totusi statul roman in SUA, Liviu Dragnea a raspuns ironic: "Nu stiu, poate reprezint cladirea asta"."Reprezint pe cine trebuie ca sa nu se supere cine nu trebuie. Deci sa mi se spuna, numai sa nu fie suparare. Am primit si viza, mi se da voie sa plec din tara, cu toata supararea. Particip la toate intalnirile stabilite in aceste zile, niste intalniri foarte importante, o sa incerc sa fiu mut. Daca nu o sa-mi iasa, poate o sa scot vreo vorba", a completat presedintele Camerei Deputatilor.El a mentionat ca va participa la intalniri "foarte importante" la care mai participa si presedintele si vicepresedintele, si ca va merge inclusiv la ultimul eveniment, de vineri seara, dupa investitura.