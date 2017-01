Dragnea despre Ghita: Sa nu fie cumva prin tara si rade de noi

"Nu cred ca a mai fost vreodata vreun caz in care componenta comisiei de control SRI sau SIE sa fie modificata. N-am avut asa un motiv anume", a declarat Dragnea la Parlament.Intrebat daca stia de prietenia dintre Florian Coldea si Sebastian Ghita, Dragnea s-a aratat mirat. "Dupa ce am vazut la televizor, nu cred ca au fost prieteni. (...) In concediu te intalnesti cu multi", a spus el.Dragnea a aratat ca o evaluare privind disparitia lui Sebastian Ghita nu tine de Camera Deputatilor.Intrebat cine e vinovat, el a spus ca "toate institutiile care trebuiau sa fie mai vigilente". "Sa inteleg ca Ministerul de Interne e vinovat pentru tot ce se intampla?... Nu stiu, toate institutiile care poate trebuiau sa fie mai vigilente la data la care a iesit din tara. Daca a iesit, sa nu fie cumva prin tara si isi rade de noi. Nu stiu, astept si eu ca si dumneavoastra. Eu nu am competenta sa le cer acest lucru acestor institutii", a mai afirmat presedintele Camerei Deputatilor.