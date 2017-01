Adrian Tutuianu, noul presedinte al comisiei de control al SRI: Marti chemam conducerea Serviciului in Parlament

"Cred ca lucrurile trebuie clarificate intr-un termen cat mai scurt, de aceea maine (marti - n.red.) voi avea o prima sedinta a comisiei si vom adresa o scrisoare directorului SRI si vom stabili de comun acord o data si o ora, pentru ca asa mi se pare politicos si corect institutional", a anuntat Tutuianu, potrivit News.ro.Intrebat daca doar directorul SRI Eduard Hellvig va fi chemat la audieri sau si prim-adjunctul acestuia, Florian Coldea, Tutuianu a spus ca audierea va fi a conducerii SRI si a precizat ca "deocamdata Coldea este in interiorul SRI".Presedintele comisiei de control al SRI a spus ca, anterior numirii in aceasta functie, a avut o discutie cu Liviu Dragnea in cadrul careia liderul PSD l-a rugat "sa vina sa sprijine un control real asupra SRI". "A fost o discutie desfasurata intre doi colegi, ne-am stabilit foarte precis doua lucruri: pe de o parte ca acest control sa fie efectiv, pe de alta parte trebuie create toate conditiile pentru ca SRI sa functioneze in limitele stabilite de reglementarea legala", a precizat Tutuianu.El a recunoscut si ca a avut telefonul interceptat in perioada in care a fost urmarit intr-un dosar penal care a fost inchis ulterior. "In 2012 a existat un dosar disjuns dintr-o alta cauza care ma privea pe mine, a fost solutionat. Cu ocazia respectiva, sigur ca au fost interceptate telefoanele mai multor lideri politici de atunci", a spus Tutuianu. Intrebat cand a aflat ca a fost interceptat, el a raspuns: "Cand mi s-a comunicat", refuzand sa ofere detalii suplimentare despre acel episod.In decembrie 2014, senatorii PSD l-au votat pe Adrian Tutuianu, la acea data presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, pentru pozitia de membru in Consiliul National de Integritate , asta in conditiile in care Tutuianu era atunci verificat chiar de catre institutia pe care ar urma sa o verifice (ANI), fiind suspectat de conflict de interese. La numai cateva ore dupa ce HotNews.ro a relatat ca face obiectul unei verificari a ANI, Tutuianu si-a anuntat demisia din functia de membru supleant al Consiliului National de Integritate In martie 2014, Adrian Tutuianu era cercetat de DNA pentru trafic de influenta in legatura cu campania electorala pentru alegerile locale din 2012. Informatia era cuprinsa in dosarul deputatului PSD Ion Stan. Procurorii DNA aratau ca au disjuns cercetarile fata de Adrian Tutuianu in urma unui denunt facut de omul de afaceri Nicusor Sorin Dima, cel care l-a denuntat si pe Ion Stan.