Plenul Parlamentului a votat inceperea anchetei la comisiile de buget-finante privind rectificarile bugetare facute de Guvernul Ciolos

In cadrul sedintei Birourilor Permanente reunite de saptamana trecuta, Dragnea a prezentat 17 intrebari la care cei implicati in realizarea rectificarilor trebuie sa raspunda.Concret, potrivit documentelor adoptate in sedinta, scopul anchetei este "verificarea conditiilor in care s-au realizat rectificarile Bugetului de stat, din august si noiembrie 2016, de catre Guvernul Romaniei din acea perioada.Mijloacele anchetei: audierea tuturor persoanelor implicate, care pot furniza informatii si clarificari despre aceasta tema.Intrebarile care trebuie adresate pot fi consultate aici (documentul atasat)