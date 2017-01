Raluca Turcan: E obligatoriu sa fie marite salariile primarilor si presedintilor de consilii judetene

"Pe aceasta ordonanta PNL considera obligatoriu sa fie introduse si salariile primarilor si presedintilor de consilii judetene, astfel incat, pana va fi elaborata legea salarizarii unitare, si primarii si presedintii de CJ sa intre in acest statut de salarizare corespunzatoare. Repet, salariile nu trebuie micsorate, ci trebuie crescute eficienta si performanta. Salariile trebuie sa fie pentru decidentii care au bugete de milioane de euro un factor de preventie, trebuie sa fie si un instrument de a te pune la adapost de tentatia coruptiei", a declarat Raluca Turcan, potrivit News.ro.Turcan considera ca prin majorarea salariilor primarilor si presedintilor de CJ s-ar renunta la populism si ca PSD nu face altceva decat un joc de imagine prin respingerea ordonantei privind salariile inaltilor demnitari."Aceasta ordonanta vizeaza aproximativ, in momentul de fata, 150 de persoane. Impactul bugetar pentru cresterea salariilor primarilor si presedintilor de CJ este nesemnificativ in raport cu cheltuielile cu care PSD s-a angajat sa le faca anul acesta. Tot acest demers prin care o ordonanta data de catre PSD si in guvernarea PSD este respinsa de catre PSD nu reprezinta decat un joc de imagine", a mai spus Raluca Turcan. Comisiile de munca si de buget din Camera Deputatilor au respins, luni, Ordonanta Guvernului 14/2015, prin care au fost majorate salariile demnitarilor , insa liberalii si deputatii USR s-au opus si au votat pentru aprobarea ei, un parlamentar cerand chiar si majorarea salariilor in randul demnitarilor din administratia locala.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, in sedinta comisiilor, ca Executivul sustine respingerea acestei ordonante, precizeaza Agerpres.