Plenul reunit urmeaza sa voteze componenta comisiilor SRI si SIE; Adrian Tutuianu ar urma sa fie propus de PSD la sefia comisiei SRI

Sedinta va incepe in scurt timp.Comisia comuna permanenta a Camerei si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI va avea 9 membri, iar comisia aferenta pentru controlul parlamentar asupra activitatii SIE - 5 membri.PNL a anuntat ca il propune pe Cezar Preda, membru in comisia SRI in legilatura trecuta, la sefia comisiei SIE, iar presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat luni ca exista un protocol semnat cu celelalte partide parlamentare potrivit caruia liberalilor le revine sefia comisiei."Au fost negocieri. Exista, de asemenea, un protocol asumat de catre toate partidele parlamentare si pe acel protocol PNL ii revedea presedintia comisiei SIE. Aseara, au spus consilierii, domnul Dragnea a transmis ca doreste sa ia totul. Ce e drept, intr-o 'democratie' de tip feudal poti sa iei toate institutiile si sa domini totul in Parlament, in logica majoritatii. Ar fi regretabil. S-ar comporta exact ca o armata rosie care vine si cucereste Parlamentul. Cred ca ar fi corect ca PNL, care este al doilea partid ca marime, sa detina presedintia unei comisii speciale", a spus Turcan, la Palatul Parlamentului, dupa sedinta Comisiei de unificare a PNL.Ea a precizat ca, in cazul in care sefia comisiei SIE va reveni PNL, liberalii il propun pe Cezar Preda."Daca vom obtine presedintia comisiei SIE presedinte propus si validat in grupurile parlamentare va fi domnul Cezar Preda si de asemenea vom avea doi membri in Comisia SRI, daca aceasta negociere se mentine. Daca PSD s-a schimbat si pe principiul castigatorul ia totul, atunci vom reactiona ca atare", a aratat Turcan.Ea a mentionat ca PNL ii propune in comisia pentru controlul SRI pe Razvan Sorin Prisca si pe Ioan-Cristian Chirtes.Pe de alta parte, potrivit Mediafax, PSD ar urma sa forteze numirea si presedintelui acestei comisii, iar numele vehiculat este cel al deputatului Mihai Weber.Surse politice au precizat luni ca ALDE il va propune la randul sau pe Calin Popesu-Tariceanu la sefia comisiei SRI, iar daca nu va fi acceptata propunerea ar urma ca Tariceanu sa fie membru simplu in comisie.