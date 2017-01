Camera Deputatilor a validat patru noi deputati; intre acestia - Andreea Cosma, fiica lui Mircea Cosma, trimisa in judecata de DNA

Cei patru deputati noi care vor fi validati sunt toti de la PSD: Anisoara Radu (Tulcea), Matei Suciu (Timis), Razvan Ioan Ursu si Andreea Cosma - ambii deputati de Prahova, potrivit Agerpres.Andreeea Cosma, care s-a aflat pe locul al saptelea pe lista pentru Camera Deputatilor a PSD Prahova, a devenit parlamentar in conditiile in care doi dintre candidatii pozitionati inainte sa pe locuri eligibile au renuntat la mandat. Conform unor surse citate de News.ro pe 21 decembrie, este vorba despre candidatul de pe locul al doilea, primarul comunei Cornu, Cornel Nanu, si despre cel aflat pe locul al patrulea, Ludmila Sfarloaga, vicepresedinte al CJ Prahova.Fiica fostului sef al CJ Prahova Andreea Cosma are 40 de ani, este de profesie notar si nu a fost niciodata implicata activ in politica. Numele Andreei Cosma a aparut pe lista de candidati a PSD Prahova cu cateva zile inainte depunerii dosarelor de candidati, surse din partid afirmand ca acest lucru a provocat nemultumire in randul unor membri ai PSD Prahova.Initial, organizatia anuntase o noua candidatura a fratelui Andreei Cosma, Vlad Alexandru Cosma, deputat in mandatul 2012 - 2016 si condamnat la cinci ani de inchisoare in acelasi dosar de coruptie in care a fost condamnat si tatal sau.Andreea Cosma apare si ea intr-un dosar de coruptie. Ea a fost trimisa in judecata de DNA alaturi de fostul presedinte al CJ Prahova din perioada 2004-2008 Florin Anghel, pentru vanzarea subevaluata a cazarmii "Ciuperceasca", care a intrat in activul Parcului Industrial Plopeni dupa un schimb de terenuri cu MApN, Andreea Cosma fiind cercetata pentru complicitate la abuz in serviciu.De asemenea, numele Andreei Cosma a aparut intr-un alt dosar penal instrumentat in urma cu mai multi ani de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in care apare si numele lui Razvan Alexe, un apropiat al familiei Cosma care in prezent are calitatea de inculpat, dar si de denuntator al unor importante persoane din mediul politic, printre care Sebastian Ghita. Ea a fost cercetata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti nu a facut niciodata publice concluziile anchetei din acest dosar care nici nu a fost trimis in judecata. La momentul instrumentarii dosarului PCA Ploiesti era condus de procurorul Liviu Tudose, care si el este cercetat intr-un dosar instrumentat de DNA Ploiesti.