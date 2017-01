UPDATE Dragnea cere lamuriri si de la Curtea de Conturi in privinta rectificarilor bugetare facute de Ciolos

Proiectul de hotarare a trecut de plen cu 216 voturi pentru (unanimitate), fiind adoptat si un amendament, la propunerea PNL, pentru devansarea termenunului la care Curtea de Conturi trebuie sa raspunda sesizarii. Astfel, un raspuns din partea Curtii este asteptat pe 25 februarie, in loc de 1 februarie, dupa cum era prevazut in proiectul de hotarare propus initial spre adoptare.Saptamana trecuta, conducerea parlamentului a demarat procedura, anuntata de presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea de a anchetare, in cadrul comisiilor de buget-finante, a modului care s-au facut rectificarile bugetare din august-noiembrie anul trecut de catre guvernul Ciolos. Ancheta presupune audierea tuturor ministrilor responsabili, astfel ca este posibil sa fie chemat la audieri si fostul premier Dacian Ciolos. Ancheta vine ca urmare a acuzatiilor lansate de Dragnea, care a declarat ca s-a gasit o "gaura" de 10 miliarde lei, provenind din diferente dintre veniturile prognozate si veniturile efective de la buget in 2016.Tot astazi, plenul reunit la Parlamentui urmeaza sa mandateze comisiile pentru ca aceastea sa poate incepe activitatea de ancheta.