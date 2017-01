Ordonanta lui Oprea privind cresterea salariilor demnitarilor, din 2015, respinsa de comisiile din Camera Deputatilor. Urmeaza votul final in plen

Presedintele Romaniei - 21,540

Presedintele Senatului, presedintle Camerei Deputatilor - 21,540

Vicepresedintii Senatului si Camerei Deputatilor - 19,055

Secretarii si Chestorii Senatului si Camerei - 19,055

Prim-ministru - 21,540

Viceprim-ministru - 20,000

Ministru - 19,055

Ministru delegat - 19,055

Consilier prezidential - 19,055

Secretar general al Guvernului - 19,055

Sef Cancelarie - 19,055

Avocatul Poporului - 19,055

Presedintele Consiliului Legislativ - 19,055

Presedinte Curte de Conturi - 19,055

Directorii SRI, SIE, SPP, STS - 19,055

Ordonanta trebuie respinsa de plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, pentru ca salariile demnitarilor sa fie reduse."Din punctul nostru de vedere, nu este normal ca salariile demnitarilor să fie mărite înainte de salariile celorlalţi bugetari. Lucrăm la proiectul de salarizare unitară din sectorul bugetar, care va reglementa toate aceste salarii", a afirmat ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu, prezenta la sedinta comisiilor.Dupa ce ordonanta a intrat in vigoare, PNL a anuntat ca o va respinge in parlament. Atat liberalii cat si PSD au anuntat ca aceste cresteri de salarii pentru demnitari trebuie avute in vedere in proiectul legii salarizarii unitare. Problema e ca proiectul legii salarizarii unitare nu a mai fost realizat de Guvernul Ponta si nici de guvernul Ciolos, fiind in continuare in asteptare.