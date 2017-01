Parlamentul voteaza luni constituirea comisiilor de control SRI si SIE si inceperea anchetei privind presupusa "gaura" in buget

Pe ordinea de zi a sedintei Parlamentului, care incepe luni de la ora 16:00, se afla proiectul de hotarare a Parlamentului privind efectuarea de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor in care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de catre Guvern. Termenul de prezentare a raportului - 10 zile de la data incuviintarii plenului comun asupra efectuarii acestei anchete.Ancheta parlamentara a fost solicitata de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar Birourile reunite ale Senatului si Camerei au aprobat-o in data de 10 ianuarie.De asemenea, cele doua Camere ale Parlamentului vor decide, in sedinta comuna, si componenta comisiilor de control SRI si SIE, precum si a comisiei privind revolutionarii din decembrie 1989.Comisia comuna permanenta a Camerei si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI va avea 9 membri, iar comisia aferenta pentru controlul parlamentar asupra activitatii SIE - 5 membri. Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989 va avea 11 membri.