Sorin Grindeanu despre controversata HG privind energia: Am luat o masura ca in situatia unei crize pe consumul intern de energie sa putem apela la cotele de export

Întrebat la România TV dacă va fi limitat consumul de energie, premierul Grindeanu a răspuns negativ. "Nu, cum să limităm consumul de energie? S-a dat o hotărâre de Guvern săptămâna trecută, joi, (...) astfel încât, în situaţia în care avem criză pe consumul intern, să putem apela la (...) cotele de export, astfel încât să asigurăm prima dată consumul intern şi după aceea să ne ocupăm de ceea ce ar însemna exportul. Eu cred că este o măsură normală, e o măsură (...) de tip manetă, astfel încât (...) să avem tot timpul asigurat, în primul rând pentru populaţie şi pentru agenţii economici din ţara noastră, consumul (...) şi, după aceea, să vedem dacă putem să facem export. Era nevoie de o asemenea reglementare şi care se va activa doar în momentele în care este nevoie", spune premierul, citat de Agerpres.Sorin Grindeanu a adaugat că nu există niciun risc ca populaţia să îngheţe de frig în case, precizând că Guvernul va continua să ia măsurile necesare, astfel încât să fie evitate "situaţii de criză"."Săptămâna trecută (...) am mers împreună cu doamna ministru de Interne inclusiv la Dispeceratul naţional şi acolo am avut o discuţie cu ministrul Energiei. Eu i-am cerut să facă o situaţie la zi în privinţa stocurilor pe care le avem. A prezentat această notă în Guvern. (...) În aceste zile am avut un maxim de consum. S-au luat măsuri împreună cu Ministerul Transporturilor, astfel încât (...) termocentralele din zona Oltenia sau Hunedoara să aibă cărbune, astfel încât să poată să producă energie (...). Sunt lucruri pe care era obligatoriu să le facem şi care au fost de urgenţă. Raportul respectiv, pe care domnul ministru Petcu, ministrul Energiei, l-a prezentat în Guvern, ne-a arătat că măsurile pe care le-am luat şi pe care le vom lua în perioada următoare sunt potrivite, astfel încât să evităm situaţii de criză."