Nicusor Dan: Sper la proteste de strada daca apare Legea amnistiei

Nicusor Dan a fost intrebat, duminica, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, daca este de parere ca PSD va promova o lege a amnistiei, el raspunzand ca ii este teama ca acest lucru se va intampla."Cred ca ecuatia este mai complexa. Cred ca exista o puternica presiune din interiorul PSD si ALDE pentru amnistie penala. Mi-e teama ca o vom avea. Ca rezultat al acestei presiuni, un atac la DNA, la ANI e parte din strategia PSD-ALDE pentru urmatorii ani", a declarat Nicusor Dan.El a apreciat ca "exista in societate un instinct puternic pentru statul de drept". "Sper sa sa manifeste acum. Sper la proteste de strada daca apare Legea amnistiei", a mai spus Nicusor Dan.El mai spune ca USR nu va chema oamenii in strada, dar "iesirea in strada este legitima": "Prin toate mijloacele vom explica oamenilor de ce un astfel de proiect este nociv pentru Romania, inclusiv in plan social si economic."Prezent la conferinta de presa, deputatul Dan Barna, fost secretar de stat in Guvernul Ciolos, a afirmat ca Legea amnistiei va aparea "in cateva saptamani", tot ceea ce se intampla in prezent in spatiul public fiind o pregatire a acesteia.