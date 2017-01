Nicusor Dan exclude ruperea USR si anunta ca va candida la presedintia formatiunii la congresul care va avea loc in primavara

"Singura noastra sansa este sa continuam impreuna", a declarat duminica, Nicusor Dan, in cadrul unei conferinte de presa.Intrebat daca este posibila o rupere a USR, Nicusor Dan a raspuns negativ."Da, voi candida pentru presedinte", a mai spus Nicusor Dan.In cadrul unei intalniri cu 400 de membri la Sibiu, conducerea USR a stabilit data de desfasurare a congresului "fie in martie, fie in mai, la Cluj-Napoca."Nicusor Dan a mai precizat ca data exacta a congresului va fi stabilita pana la finalul acestei luni.Pana la congres vor avea loc alegeri in toate filialele judetene din tara ale USR.Aproape 400 de membri ai USR s-au intalnit in perioada 13-15 ianuarie, la Sibiu, la prima conferinta nationala a partidului.