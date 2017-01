Gheorghe Damian, primarul din comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din tara: Nu doresc sa fiu scos pe usa din spate din PSD, dupa 17 ani

''Sunt un om legat sufleteste de PSD si nu doresc sa fiu scos pe usa din spate din acest partid alaturi de care am avut rezultate foarte bune in ultimii 17 ani. Va anunt pe aceasta cale ca voi ataca, conform statutului, decizia de excludere a mea din partid si doresc sa fac acest lucru intr-o maniera in care sa limitez cat mai mult prejudiciul de imagine pe care l-ar putea avea PSD in Alba. Imi respect colegii si respect statutul partidului. Cred cu tarie ca Partidul Social Democrat este un partid modern, construit pe valori europene si in care primeaza democratia'', a declarat, potrivit unui comunicat postat pe contul sau de Facebook, Gheorghe Damian, care este si vicepresedinte al PSD Alba.Damian a adaugat ca ramane ''fidel'' valorilor social-democrate.''Din anul 2000 sunt trup si suflet alaturi de PSD, am crezut si cred in acest partid si am ramas alaturi de el chiar si in momente grele, in care altii imi promiteau tot felul de favoruri pentru a trada. Nu am tradat, pentru ca nu am in sange tradarea, ci sunt un om sincer, crescut la tara, care stie ce inseamna cuvantul dat si onoarea'', a spus primarul.Gheorghe Damian, aflat la al V-lea mandat consecutiv de primar, reales in vara anului trecut cu 85%, a tinut sa le multumeasca tuturor celor care i-au transmis mesaje de sustinere si solidaritate. ''Si nu ati fost putini, iar pentru un om care crede in oameni aceste mesaje inseamna speranta ca putem construi impreuna o Romanie puternica, in care sa conteze valorile, onoarea si respectul reciproc'', a declarat edilul.El sustine ca i s-a imputat de conducerea judeteana rezultatul de la alegerile parlamentare, desi in Alba PSD a obtinut un 'rezultat istoric', castigand in 9 din cele 11 orase si municipii din judet, inclusiv in Alba Iulia.''Am fost, cum spunea chiar colegul meu Ioan Dirzu, presedintele interimar al PSD Alba, 'umar la umar' cu cea mai puternica organizatie a PNL si in final am obtinut 'un scor istoric'. De aici trebuia sa continuam constructia PSD prin atragerea unor noi oameni de valoare, prin intarirea echipei si prin cresterea credibilitatii PSD intr-un judet in care am demonstrat ca putem invinge chiar si pe cei mai puternici liberali din tara'', a mai spus Gheorghe Damian.Cel mai longeviv primar social-democrat din Alba, Gheorghe Damian, a fost exclus, alaturi de consilierul judetean Ioan Florea, din partid, ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv Judetean. Liderul PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, a evitat sa faca publice motivele celor doua excluderi, aratand ca ''sunt probleme interne'' ale partidului si ca nu doreste sa intre ''in detalii''.''Sunt niste chestiuni ale noastre, interne. Nu as vrea sa intru in detalii. (...) Pentru a putea merge in forta mai departe si in sens constructiv in echipa s-a considerat ca masurile sunt cele necesare. (...) Am inceput campania de reorganizare, de analiza. Uneori mai trebuie facuta si curatenie'', a declarat, vineri seara, pentru AGERPRES, liderul PSD Alba.Gheorghe Damian, unul din cei mai cunoscuti primari de comuna din tara, s-a aflat pe lista PSD pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare din decembrie.Ciugud este comuna din Romania cu cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene, fiind atrase peste 16 milioane de euro, ceea ce inseamna, potrivit autoritatilor locale, bugetul acestei localitati pe o jumatate de secol.