PSD Suceava a dizolvat doua organizatii si a exclus trei membri de partid pe motiv ca nu au reprezentat interesele partidului

Potrivit unui comunicat al PSD Suceava remis Agerpres, in Comitetul Executiv Judetean s-au aprobat propunerile luate de Biroul Permanent Judetean, respectiv dizolvarea celor doua organizatii locale ale partidului, pentru ca ''nu au reprezentat corect strategia partidului'' in campania electorala pentru alegerile parlamentare.Totodata, s-a luat act de autosesizarea Comisiei Judetene de Etica a partidului referitoare la faptul ca nici primarul comunei Malini ''nu a reprezentat interesele PSD'', urmand a se lua masurile statutare in vederea excluderii acestuia din partid.De asemenea, pentru ca nu au reprezentat interesele PSD au fost exclusi din partid consilierul local sucevean Cristian Boberschi si supleantii de pe lista de consilieri a PSD Suceava, Dan Apetroaie si Dumitru Rusu