USR ii cere ministrului Sanatatii explicatii legate de criza de vaccinuri pentru copii semnalata de Asociatia Romana Pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie

"Tinand cont ca prin lipsa vaccinurilor expunem copii la posibile riscuri de imbolnavire cu poliomelita, tetanos, tuse convulsiva, difterie, hepatita sau infectii cu Haemophylus, ii cer ministrului sanatatii sa ne prezinte o situatie completa a aprovizionarii cu vaccinuri in toate spitalurile si masurile pe care le-a luat pentru cazurile in care a descoperit ca acestea lipsesc. Avem o crestere extrem de ingrijoratoare a ratei de refuz vaccinal si ingreunarea accesului la vaccinare din cauza lipsei acestora este catastrofala pentru sanatatea copiilor din Romania" a declarat Tudor Rares Pop, deputat USR, membru in Comisia pentru sanatate a Camerei Deputatilor, citat in comunicatul de presa.USR a primit o sesizare din partea Asociatiei Romana Pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie, transmisa tuturor decidentilor din sistemul de sanatate, redata mai jos:"Supunem atentiei Dumneavoastra o situatie extrem de ingrijoratoare din punctul de vedere al practicianului de medicina primara- baza a asistentei medicale din Romania:In Romania incepand din anul 2015 Programul National de Imunizare in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr 386/31.03.2015 are urmatoarea schema:*) Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus in calendarul vaccinarilor in functie de fondurile disponibile**) Se va realiza inclusiv la copiii care implinesc varsta de 7 ani in anul 2015 si la copiii care implinesc 7 ani in anul 2016***) Copiii cu varsta de 6 ani:- care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI- care nu au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu DTPa-VPI- Copiii cu varsta de 8 ani care au in anetecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4a ni vor fi vaccinati cu VPI in 2015 (copiii care nu au fost scolarizati in clasa pregatitoare). Se aplica numai in anul 2015.* Schemele de vaccinari se pot modifica anual in functie de hotararile emise de catre Ministerul Sanatatii din Romania si Directivele OMSIn momentul acesta din toate vaccinurile prevazute in Programul National de Imunizare(PNI), NU avem :1.Vaccin pentru combaterea infectiei cu virus hepatitic tip B-lipseste din maternitatiConsecinte:-posibila crestere severa a numarului de imbolnaviri cu virus hepatitic tip B la nou-nascut si sugarul mic-complicatia cea mai de temut a bolii hepatice la sugarul sub 1 an este decesul prin insuficienta hepatica2.Vaccinul Hexavalent(DTP+Pertussis+ Hep tip B+ Haemophylus infl)-lipseste vaccinul pentru 2,4,11 luniConsecinte:-risc sever de imbolnavire prin: poliomielita, tetanos, difterie, infectii cu Haemophylus influensae, hepatita tip B, pertussis(tuse convulsiva)Sugarii mici sub 1 an, care nu au anticorpi protectori vor fi cei mai expusi la riscul unor forme de boala severa, invaliditate, deces3. Vaccin Tetravalent(DTP+VPI)-lipseste vaccinul tetravalentConsecinte:- risc sever de imbolnavire prin: poliomielita, tetanos, pertussis(tuse convulsiva)Sugarii mici sub 1 an, care nu au anticorpi protectori vor fi cei mai expusi la riscul unor forme de boala severa, invaliditate, deces4.Vaccinarea antipneumococica-prevazuta in PNI dar posibila¬in limita fondurilor¬-a astfel de prevedere este mai mult decat discriminatorie fata de sanatatea oricarui copil din Romania sau din alta parte a Lumii civilizate.Apelam la dumneavoastra, intrucat in Romania, ne confruntam cu o reducere serioasa a acoperirii vaccinale(de la 95% cat recomanda OMS , la procente sub 80-85%). Situatia este multicauzala:- rata de refuz vaccinal de 5-7 % in populatie,- populatie transfrontaliera- situatia aprovizionarii inconstante cu vaccinuri- birocratie excesiva legata de actul vaccinal.O astfel de situatie poate genera riscul unor epidemii in masa.Va rugam sa ne acordati suportul in vederea rezolvarii acestor probleme prin:- urgentarea deblocarii la nivel de Minister al Sanatatii a procedurilor de achizitionare a vaccinurilor- posibilitatea reluarii unui flux continuu de aprovizionare vaccinala, care sa ne permita , noua, medicilor de familie, sa putem respecta administrarea corecta a vaccinurilor cu respectarea intervalelor de timp minimale recomandate in schemele vaccinale oficiale- posibilitatea de recuperare vaccinala, cu punerea la dispozitia medicilor, a acelor vaccinuri care sa permita recuperarea vaccinala diferentiata pe varste- simplificarea procedurilor birocratice de achizitionare si raportare a vaccinarilor.Va multumim pentru deschidere si intelegere a problemelor severe, cu care ne confruntam, in activitatea de preventie, in domeniul bolilor infectioase cu risc vital¬.Scrisoarea a fost transmisa in 13 ianuarie 2017 si este semnata de presedintele AREPMF, Dr Valeria Herdea.