Pe cine vede Nicolae Robu potriviti pentru presedintia PNL: Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Mircea Hava, Marian Petrache

Potrivit unor surse din conducerea partidului, conventia nationala in care se va alege presedintele partidului ar putea avea loc in luna mai sau chiar in luna iunie, dupa finalizarea alegerilor in toate filialele, pe sistemul "de jos in sus". Exista insa si posibilitatea organizarii de alegeri generale, la care sa participe toti membrii partidului care ar urma sa voteze cu buletine de vot pentru conducerile filialelor de care apartin si conducerea nationala. O decizie in acest sens ar urma sa fie luata la finalul lunii, au precizat surse."Cu riscurile de rigoare, o sa dau patru nume de colegi care, consider eu, indeplinesc cele trei criterii si o voi face in ordine alfabetica, respectiv Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Mircea Hava, Marian Petrache sa fie cat se poate de clar ca toti patru imi sunt egali in apreciere", arata Nicolae Robu, vineri, intr-un comunicat de presa.In opinia sa, inainte de a rosti nume, chiar daca sunt multe abordari posibile, exista trei criterii care fi "benefic, chiar obligatoriu" sa fie indeplinite de viitorul presedinte al PNL.Primul criteriu ar cere sa fie un om cu forta electorala dovedita, adica unul care a castigat alegeri importante, in confruntari uninominale, cu scor sensibil peste scorul partidului.Pe locul secund Nicolae Robu plaseaza necesitatea "sa fie perceput de comunitatea PNL - membri si simpatizanti - ca apartinandu-i trup si suflet, ca important in cadrul ei si apt, demn a o reprezenta, cu prestanta atat in interiorul ei, cat si in exterior, si aceasta deopotriva prin CV-ul sau si prin personalitatea sa".Cel de-al treilea criteriu mentionat de Robu este "sa aiba prestanta 'pe sticla', sa suscite atentie atunci cand apare - bine ar fi chiar pasiune, dar asta e mai greu - si sa aiba darul sau harul de a face ca cei ce-l urmaresc sa tina minte ce aud spus de el".Nicolae Robu considera acest ultim criteriu o "exigenta foarte importanta", pentru ca "multi oameni - inclusiv foarte valorosi, altfel, sunt volatili, adica deindata ce dispar de pe 'sticla', dispar si din mintile si din sufletele celor ce i-au vazut, nu tine minte nimeni nimic din ceea ce ei".