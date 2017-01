Gorj: Marcel Romanescu, desemnat candidatul PNL la primaria Targu Jiu

Marcel Romanescu, fost deputat PDL in legislatura 2004-2008, este presedintele filialei PNL Targu Jiu. Acesta s-a aflat pe lista de candidati la parlamentare insa nu a prins un loc de deputat.Acesta va candida impotriva lui Aurel Popescu (PSD), in prezent primar interimar.Tot in sedinta s-a decis si demiterea a 11 presedinti de organizatii locale PNL Gorj pentru rezultatele slabe la alegerile parlamentare, transmite Agerpres. In aceste filiale vor fi numiti presedinti interimari.La nivel judetean, PNL a obtinut 16,9% din voturi in Gorj, sub rezultatul national al partidului, de 20,2%, in timp ce PSD a castigat cu 54%.