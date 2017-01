Udrea: Acum doi ani am spus in fatidicul interviu de la Hotnews ca exista un general SRI, Coldea, care conduce Romania... A urmat o reactie furibunda de arestari/ Acum incepe "deparazitarea Romaniei"

Fostul deputat Elena Udrea a comentat joi suspendarea generalului SRI Florian Coldea ca fiind un prim pas in ''procesul de deparazitare a Romaniei''.

''Acum fix doi ani, pe 30 ianuarie 2015, am spus in fatidicul interviu de la Hotnews, pentru prima data, ca exista un general SRI, Coldea, care conduce Romania, prin teroarea catuselor din mana lui Kovesi. Ca cei doi actioneaza mafiot, ca sunt beneficiari de bunuri si avantaje in mod ilegal, ca au relatii nepermise chiar ilegale cu oameni de afaceri si politicieni, ca intervin in afaceri, politica, decid cine conduce institutiile, cine candideaza, cine castiga alegerile, cine e liber cine nu etc. A doua zi au urmat 7 cereri, de retinere si arestare preventiva, intr-o reactie furibunda a celor doi, denumiti Binom de catre Ion Cristoiu in lunile care au venit. M-au bagat 8 zile apoi inca 72 in puscarie, au incercat sa ma mai aresteze o data, a treia oara, dupa 6 luni dupa ce ma eliberasera...Mi-am petrecut ultimii doi ani intre DNA si ICCJ, mi-au facut cinci dosare penale, mi-au blocat cariera si viata...'', a scris Udrea pe Facebook.

Ea sustine ca acum se dovedeste ca a avut dreptate si ca demiterea lui Coldea este inceputul.

''Daca cei care erau in drept sa reactioneze la dezvaluirile mele ar fi avut curaj sa o faca, Romania nu pierdea doi ani si nu ajungea in criza de democratie si stat de drept in care se afla acum. Sigur, mai bine mai tarziu decat niciodata. Demiterea lui Coldea este inceputul. Trebuie sa urmeze repararea abuzurilor comise de sistemul represiv construit de acest om si cei de langa el, care au facut mai mult rau tarii decat oricare politician de dupa Revolutie. Procesul de deparazitare a Romaniei abia a inceput si sper sa nu fie falsificat de cei care cred ca Sistemul trebuie sa functioneze la fel, doar ca altfel populat si in folosul lor. PS. Ce se intampla e o lectie pentru cei care cred ca sunt atat de puternici incat nimic nu li se poate intampla - e o vorba englezeasca "Power is a fickle mistress" - Puterea este o amanta nestatornica (n.r.)'', concluzioneaza Udrea.

Serviciul Roman de Informatii a anuntat joi ca la nivelul serviciului a fost constituita o comisie de verificare, pana la finalizarea acestora, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, fiind pus la dispozitia directorului structurii.