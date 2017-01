PSD si-a cumparat sediul din Kiseleff, de aproape un milion de euro

"Am platit din urma si ratele pe care le aveam restante, am platit si penalitatile si, la acest moment, sediul din Kiseleff, un simbol al partidului de atatia ani, este proprietatea partidului", a spus Mircea Draghici, trezorier PSD."Sigur ca va veni o plata suplimentara la partid, plata impozitului pe cladire fiind in proprietatea noastra. Poate bate spre un miliard, poate si mai bine, de lei vechi", a adaugat el.Digi24 noteaza ca PSD a beneficiat de legea din 2013, care le-a dat dreptul partidelor sa-si cumpere sediile in rate, direct de la stat.In decembrie 2013, PSD a semnat cu RA-APPS contractul de cumparare a sediului central al partidului, contra sumei de 973.000 de euro, platind la acel moment un avans de 10% si urmand sa achite integral intreaga suma in rate esalonate pe trei ani, potrivit News.ro.