Un deputat PNL propune ca pierderile suferite de firme prin intarzierea oamenilor la serviciu sa fie suportate de Primaria Bucuresti

El critica si actiunea de scoatere a detinutilor pentru deszapezire, despre care spune ca este "un spectacol grotesc", "o solidaritate de tip comunist"."Ceea ce se intampla astazi in Capitala este inadmisibil pentru un oras european care se respecta! Primarul general si primarii PSD ai sectoarelor bucurestene si-au batut joc de o intreaga metropola, si, mai grav, de milioane de oameni! Nu se poate ca intr-un municipiu de talia Bucurestiului, cu pretentii de civilizatie urbana europeana, sute de mii de oameni sa nu poata ajunge la timp la locurile de munca din cauza ignorantei edililor PSD!" afirma Roman, in comunicat."Firea ne propune un spectacol grotesc, in care detinutii dau mana si lopata cu politistii, pentru a scoate Bucurestiul din nameti! O solidaritate de tip comunist, un tip de pace sociala anormala intr-o democratie care se respecta! Eu o intreb pe doamna primar general unde sunt autoritatile cu atributii in inlaturarea efectelor unei ierni pana la urma banale? Cine trebuie sa se ocupe de adunarea zapezii de pe strazi si trotuare? Probabil ca Firea s-ar fi asteptat ca oamenii sa nu mai mearga la serviciu si sa lucreze la eliberarea arterelor de circulatie in locul celor care trebuie sa-si faca treaba!!! De altfel, imaginea unor bucuresteni mergand azi dimineata pe schiuri prin mijlocul orasului, care a facut deja inconjurul lumii, este relevanta pentru situatia reprobabila in care a fost aruncata Capitala de primarii PSD"Ar fi interesant de realizat un calcul al pierderilor suferite astazi de societatile comerciale din Capitala, precum si de institutiile de stat, in urma intarzierii oamenilor la slujbe. Propun sa se faca un bilant general, iar toate aceste pierderi sa fie imputate primarului general si primarilor de sectoare care si-au batut joc de oameni, in ciuda avertizarilor meteorologilor", a mai spus el.