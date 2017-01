Iohannis a anuntat ca va promulga legea care elimina impozitul pentru pensiile sub 2000 lei si scuteste toti pensionarii de la plata CASS

"Dupa analiza pe care am facut-o si dupa discutia pe care am avut-o astazi, am decis sa promulg aceasta lege in zilele urmatoare" a fost raspunsul lui Iohannis, intrebat ce va face in privinta proiectului votat de Camera Deputatilor pe 5 ianuarie.Seful statului s-a intalnit miercuri la Palatul Cotroceni cu premierul Sorin Grindeanu si cu ministrul de Finante Viorel Stefan, la invitatia sa.Proiectul a trecut de plen cu 207 voturi "pentru" si 29 "impotriva". Deputatii USR au fost cei care s-au impotrivit proiectului, motivand faptul ca, in realitate, se maresc pensiile medii si mari si nu cele mici, in timp ce PNL a anuntat ca sustine eliminarea impozitelor pentru toate pensiile.De altfel, presedintele PNL Raluca Turcan a declarat ca liberalii vor depune un proiect de lege in acest sens."PNL a sustinut si in comisia de specialitate, vom sustine si in plenul Camerei Deputatilor ca solutia corecta pentru pensionarii din Romania este sa se realizeze o recalculare a pensiilor pe baza de contributivitate si toate pensiile sa fie scutitie de impozit", a anuntat Raluca Turcan. "Credem ca ar fi o solutie echitabila, o solutie care sa raspunda asteptarilor pensionarilor dupa ani de munca. Ca urmare, PNL va sustine in plen acest amendament si, simultan, vom depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege prin care toate pensiile sa fie scutite de impozit. Este un proiect pe care PNL si-l asuma, face parte din programul de guvernare", a adaugat Turcan. Legea care modifica Codul Fiscal urmeaza sa fie promulgata de presedintele Klaus Iohannis.In forma adoptata de Senat, proiectul prevedea eliminarea impozitarii pe venit pentru toate pensiile. Modificarile au fost facute in comisia de buget din Camera Deputatilor miercuri. Aceste masuri sunt prevazute in programul de guvernare al PSD si vor intra in vigoare cel mai probabil in februarie, intrucat legea prevede ca intra in vigoare in luna urmatoare publicarii in Monitorul Oficial.Potrivit lui Viorel Stefan, presedintele comisiei de buget-finante si ministru de Finante, inainte de aplicarea acestor masuri, obligatia de transfer de la bugetul de stat catre Casa de Sanatate era "undeva la 600 - 650 milioane de euro" iar dupa implementarea masurilor, impactul va creste "cu inca vreo 300 milioane de euro".