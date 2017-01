Dragnea, la Sinteza Zilei: "Sunt amenintari in privinta mea. Daca e sa mor, am ales sa mor in picioare. La mine sunt sanse mici sa ma puna jos. Eu nu am nicio ezitare"

Dialogul dintre Dragnea si Mihai Gadea:



Liviu Dragnea: Ati spus ca este un razboi Iohannis - Dragnea. Eu nu sunt in razboi. A, ca este o presiune foarte mare, ca simt amenintari in privinta mea in permanenta…Dar eu in razboi, nu. Ca sunt agresat da. Dar de la mine nu o sa vedeti nimic impotriva lui. Pentru ca eu am alta preocupare: programul de guvernare. Eu nu o sa fac absolut nimic care sa genereze ceva rau pentru romani. Speranta pe care o am - ca ramanem in picioare. Daca ramanem in picioare acest program se va aplica mai mult decat am spus.Gadea: Aveti sentimentul ca cineva vrea sa va puna jos?Dragnea: Pana la alegeri am zis ca esta campanie electorala si ca ei folosesc mijloace cu care nu sunt de acord. dupa 11 decembrie am analizat ce s-a itnamplat infiecare zi. actiuni, declaratii, dezvaluiri si incep sa cred serios ca nu mai este cazul sa cred la nesfarsit in coincidente. Cred ca exista un plan, un plan ca acest program de guvernare sa nu fie pus in aplicare. Dincolo de faptul ca este incorect, este un atac violent asupra bunastarii romanilor, a viitorului aceste tari. De asta spun, incep sa nu mai cred in coincidente.Gadea: Ce sanse sunt sa va puna jos?Dragnea: La mine cred ca sunt sansele foarte mici. Sper ca si ceilalti sa reziste. La mine sansele mici pentru ca daca e sa mor, am ales sa mor in picioare, jos nu ma poate pune. Sper ca n-ajungem acolo. Eu nu am cale de intors, eu nu am nicio ezitare, am luat niste masuri foarte dure si fara niciun fel de balbaiala si modul in care am facut guvernul si modul in care cer sa se implementeze acest program de guvernare. Presiuni sunt foarte mari.