Raetchi nu exclude o candidatura la sefia PNL: "Corect strategic pentru PNL este sa 'inventeze' un lider din noul val, o figura relativ proaspata"

"Va pot spune sincer ce imi doresc cu siguranta sa fac: sa formam un grup tanar in partid, cu o platforma foarte atent desenata ideologic, care sa promoveze liberalismul clasic la nivelul valorilor morale si la nivel economic. Imi doresc, da, ca acest grup tanar sa aiba o candidatura proprie la conducerea PNL. Cred ca e obligatoriu sa facem asta, cred ca e sanatos pentru partid. Asta cere publicul. Nu cred ca ne-am putea ierta sa stam pe margine, sa speram ca 'vor veni de sus' niste solutii magice si sa ne dam seama ca, in final, vom vedea o lupta plata intre doua figuri depasite, care nu mai spun nimic publicului de dreapta, publicului tanar, care pleaca hemoragic spre USR. Nu stiu in acest moment cine ar putea fi figura cea mai dinamica, cea mai charismatica, cea mai reprezentantiva pentru acest grup tanar al 'liberalilor autentici'. Va asigur ca mai exista cel putin o persoana sau doua din noul val de lideri liberali la care ne gandim cu incredere deplina: vom decide impreuna care e varianta optima", a spus Raetchi, intrebat despre o posibila candidatura a sa."Din punctul meu de vedere, corect strategic pentru PNL este sa 'inventeze' un lider din noul val, o figura relativ proaspata, care sa schimbe semnificativ paradigma de comunicare. Orice mare partid, ca sa se reinventeze, are nevoie de o astfel de operatiune: uitati-va la Obama in urma cu opt ani, la Clinton sau Blair la vremea lor, la Trudeau. Un chip nou modifica automat si niste automatisme de comunicare care sunt deja revolute. Nu mai putem vorbi ca in anul 2004 - ce functiona atunci nu mai functioneaza in 2017. 'Vechiul PDL' - 'vechiul PNL', de exemplu, este o schema de gandire total depasita, care nu mai intereseaza marele public" a continuat acesta.Dupa demisia Alinei Gorghiu de la sefia PNL, ca urmare a rezultatului de la alegerile parlamentare, si alegerea Ralucai Turcan ca interimar, au aparut primele posibile candidaturi pentru sefia partidului.Catalin Predoiu si-a anuntat candidatura chiar la sedinta in care a fost aleasa Turcan. Ludovic Orban a dat de inteles ca are aceasta intentie insa isi va anunta decizia "la timpul potrivit, in functie de anumite elemente care nu sunt in momentul de fata in puterea mea", referindu-se la dosarul in care este trimis in judecata. De asemenea, fostul sef al CJ Calarasi Raducu Filipescu a declarat ca are de gand sa candideze fie pentru functia de presedinte, fie pentru cea de secretar general.Congresul ar putea avea loc in aprilie.