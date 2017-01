Ghinea, despre ancheta parlamentara pe buget: "O mascarada, nu am de gand sa particip/ Dragnea vrea sa afle cati bani nu au furat tehnocratii, ca sa stie ce a pierdut anul trecut"

Ce scrie Ghinea pe Facebook:



"PSD - ALDE tocmai au votat o mascarada numita ancheta parlamentara. E o gluma buna. Anunt aici ca nu am de gand sa particip la acest circ.Daca sunt intrebat voi trimite asa zisei anchete indicatii despre unde gasesc in MFE documentele trimise la Ministerul de Finante privind rectificarile bugetare (oricum Ministerul Fondurilor nu facea bugetul, nici macar pe fonduri europene - suna paradoxal, dar asa e sistemul. Cand am vrut sa schimb fluxurile financiare ca sa fie clara bugetarea pe fonduri europene la Autoritatile de Management m-au blocat oamenii lui Dragnea din MDRAP prin mana moarta Vasile Dincu)."Ancheta" asta nu e serioasa. Fondurile europene se platesc beneficiarilor si se ramburseaza ulterior. Nu de aici se face deficitul. Bugetarea anuala facuta de Ministerul de Finante e mereu un exercitiu de previziune bazat pe datele de la institutiile care au investitii si proiecte. Ministerele si autoritatile locale tind sa supraestimeze cat pot face, iar Ministerul de Finante aduna aceste estimari umflate.In loc sa faca ordine in aceasta harababura de estimari, Ministerul de Finante le pune pe toate in buget.Fara un Minister de Finante care sa prioritizeze in mod real (deci sa taie bazaconiile propuse), estimarile pe investitii (inclusiv din fonduri nationale) si fonduri europene sunt mereu umflate de ministere. Fac asta pentru a se asigura ca au spatiu de manevra la negocierea pe credite bugetare cu Ministerul de Finante.Asa se intampla in fiecare an, iar ancheta parlamentara ar trebui sa se uite la ultimele 10 bugete cel putin ca sa vada ca e aceeasi poveste.Acestea sunt discutii serioase si am propus solutii in acest an la problema structurala a bugetarii in Romania, pe partea de fonduri europene. S-au blocat in orgolii institutionale, atat la Ministerul de Finante, dar in special la Ministerul Dezvoltarii, ministerul caruia ii place sa gestioneze o halca mare din fondurile europene, dar sa nu raspunda pentru cum face asta (macar acum se rezolva problema, au inghitit cu totul Ministerul Fondurilor, nu se vor mai putea ascunde dupa nume).De pilda, estimarile cele mai umflate in 2016 au venit de la autoritatile locale. Fondurile europene pentru autoritatile locale (AM POR) erau si sunt gestionate de Ministerul Dezvoltarii, deci estimarile respective au ajuns in buget prin Ministerul Dezvoltarii.Domnul Dincu poate explica mecanismul in Parlament daca e invitat si sunt sigur ca va fi. Glumesc, evident.Avem deci un mecanism de bugetare defect pentru tot ce inseamna investitii publice.Si asta rezolvam prin ceea ce am propus in unul dintre cele 10 proiecte de guvernare lansate de USR in campanie: bugetare multianuala reala, bugetele din fonduri UE sa fie la dispozitia AM-urilor si platile facute pe masura implementarii proiectului. Astfel incat sa poti bugeta si plati pentru impact efectiv in teren, nu sa tii banii blocati in credite bugetare fictive in fond.M-as bucura sa discut odata in Comisiile de Buget de la Parlament schimbarea modului de bugetare. In sistemul actual institutiile dau estimarile de investitii ca pe un fel de lista de dorinte pentru Mos Craciun. Cum fondurile europene sunt in cea mai mare parte investitii, ele cad victima acestei tentatii. Evident, listele catre Mos Craciun sunt nerealiste si proiectele nu se fac.Daca e de anchetat, reamintesc ca Liviu Dragnea a facut praf doua miliarde de lei doar in 2014 pe asa numitul Program National de Dezvoltare Locala (de facto, numele complicat pentru "pixul lui Dragnea"). Raportul Curtii de Conturi pe PNDL este inca secretizat.Acestia sunt bani reali, incasati, existenti si furati de Dragnea si clientela politica a PSD. Asta nu se ancheteaza. Se "ancheteaza" bani care nu au existat niciodata, nu au disparut deci si nu au nici un impact pe deficitul bugetar.Cum zice un prieten: prin aceasta ancheta Liviu Dragnea vrea sa afle cati bani nu s-au furat in 2016, ca sa stie cati bani a pierdut din cauza tehnocratilor."