DOCUMENT Parlament: Ancheta la comisiile de buget-finante privind rectificarile bugetare facute de Guvernul Ciolos, la cererea lui Dragnea/ Fostul premier ar putea fi audiat

In cadrul sedintei Birourilor Permanente reunite de marti din parlament, Dragnea a prezentat 17 intrebari la care cei implicati in realizarea rectificarilor trebuie sa raspunda.Procedural, pentru ca aceasta ancheta sa inceapa in cadrul celor doua comisii, plenul reunit al Parlamentului trebuie convocat oficial, acesta urmand sa mandateze comisiile.Dragnea a solicitat ca aceasta sedinta sa aiba loc lunea viitoare, pe 16 ianuarie, la ora 16.00. Ulterior, comisiile au termen de 10 zile pentru realizarea anchetei.Concret, potrivit documentelor adoptate in sedinta, scopul anchetei este "verificarea conditiilor in care s-au realizat rectificarile Bugetului de stat, din august si noiembrie 2016, de catre Guvernul Romaniei din acea perioada.Mijloacele anchetei: audierea tuturor persoanelor implicate, care pot furniza informatii si clarificari despre aceasta tema.Intrebarile care trebuie adresate pot fi consultate aici (documentul atasat) . Foto mai jos: