Leonardo Badea (PSD) este noul presedinte al Comisiei de buget-finante in locul lui Viorel Stefan, devenit ministru

In functia de vicepresedinte al comisiei a fost ales deputatul PNL Sorin Lazar iar social-democratul Dragos Barladeanu va indeplini functia de secretar, informeaza Agerpres.Badea se afla la al doilea mandat de parlamentar, in legislatura precedenta fiind senator.In varsta de 41 de ani, Badea are un doctorat in economie, contabilitate, dar si studii in domeniul securitatii la Institutul diplomatic roman, la Colegiul National de Aparare precum si o diploma la Colegiul National de Informatii, potrivit CV-ului publicat pe site-ul sau