UPDATE Turcan, despre ordinul de ministru privind numirea directorilor de scoli: A fost antedatat. Au acoperit o ilegalitate cu alta ilegalitate / Pavel Nastase: Nu a fost antedatat, a fost emis vineri

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat marţi, pentru News.ro, că ordinul privind directorii de şcoli nu a fost antedatat, cum susţine preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, ci a fost emis vineri şi tot atunci a fost trimis la Monitorul Oficial, dar a fost publicat luni."Am avut dreptate cand am spus ca PSD a modificat un Ordin de Ministru printr-o fituica fara nicio valoare juridica. Vineri, toate Inspectoratele Scolare au primit nota nr. 24187 din 6.01.2017 prin care aveau liber la numirea pe functii a directorilor care nu au promovat concursul sau care nu au participat la acesta, asteptand sa vina PSD sa-i numeasca in functie pe criterii politice.Nu au primit si Ordinul de Ministru, din simplu motiv ca el nu exista in data de 06.01.2017! Abia aseara, in 9.01.2017, au publicat in Monitorul Oficial nr. 20/09.1.2017 (Partea I) Ordinul de Ministru nr. 3.044 care preia informatia din nota de vineri.Am atras atentia ca au facut o ilegalitate. Au stiut ca fac o ilegalitate. Acum au acoperit o ilegalitate cu o alta ilegalitate.PSD trebuie sa raspunda de ce Ministerul Educatiei a transmis catre toate inspectoratele nota nr. 24187 din 6.01.2017, in loc sa trimita Ordinul de Ministru? Raspunsul este foarte simplu: vineri, 6 ianuarie 2017, nu a existat un Ordin de Ministru!La trei zile, dupa ce i-am avertizat de ilegalitate, au publicat un Ordin de Ministru antedatat! Asadar, ministrul PSD a antedatat un act doar pentru a-si ascunde sfidarea la adresa legii in vigoare. Autoritatile statului ar trebui sa se autosesizeze, iar vinovatii sa raspunda penal", scrie Turcan pe pagina ei de Facebook. Ministerul Educatiei Nationale sustine ca decizia de a accepta reinstaurarea in functe a fostilor directori care nu au promovat concursul de director de scoala sau nu au participat reprezinta o masura de deblocare pentru scolile in care inspectorii scolari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi si ca nu presupune obligativitatea inspectorilor scolari generali de a-i numi pe acestia, "ci le largeste posibilitatea de alegere".Numirea prin derogare a unor directori de scoala care nu au promovat examenul sau nu au s-au inscris la concurs ar putea duce la o deprofesionalizare a managementului scolar, a avertizat purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale , Madalina Dobrovolschi.