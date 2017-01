Dragnea: "Cum s-a putut sa se faca doua rectificari bugetare pozitive daca veniturile erau mai mici?/ Dl Iohannis nu rateaza nicio iesire publica fara sa ma mentioneze. Deja devine plictisitor" Despre scandalul Ghita: "Cineva trebuie sa faca lumina"

Despre comisia de ancheta:



Conducerile celor doua camere ale Parlamentului se vor reuni marti pentru a convoca cele doua comisii de buget finante din Camera Deputatilor si Senat, care urmeaza sa faca aceasta ancheta."Cum s-a putut ca in august si noiembrie sa faca doua ordonante de rectificare pozitiva daca veniturile erau mai mici? La 30 sept erau deja informatiile oficiale ca veniturile sunt mai mici cu 9,5 mld lei, au mai facut o rectificare pozitiva in noiembrieANAF-ul, Ministerul de Finante, probabil Ministerul Fondurile Europene si Consiliul fiscal fac analize si arata sursele. Toate aceste persoane si institutii trebuie sa explice la comisia de buget finante pe ce s-au bazat cand au mintit.Programul de guvernare va fi implementat suta la suta. Asta nu inseamna ca am decis sa acoperim nereguli, tot ce s-a facut gresit va trebui scos la iveala.Se pune sub semnul intrebarii orice cifra care a fost anuntata. de asta este bine sa se faca aceasta ancheta.Trebuie sa explice de ce nu s-au facut veniturile.Comisiile de buget, finante pot intreprinde aceste actiuni de ancheta, o saptamana doua.231 mld lei prognozati in legea bugetului de sta 221 mld au fost venituri efective. Trebuie o explicatie."Eu am mai spus si aseara - dl Iohannis nu rateaza nicio iesire publica fara sa ma mentioneze. Deja devine plictisitor. Si unele masuri din programul de guvernare sunt si pentru mine, pot fi luat pentru foloase necuvenite. Nu vreau sa comentez acele afirmatii.A fost o sedinta atipica pt ca a trebuit sa adoptam o masura atipica. Pentru ca nu pune guvernul in situatia in care sa nu poata functiona. Si pt procedura a fost aceasta sedinta de incepere a sesiunii. Eu am stat sa ma pregatesc pentru declaratii si poate ca am gresit.Eu ma asteptam ca acolo (la sedinta CSM - n.r.) asta sa fie subiectul principal. Toata lumea intelege ca sunt probleme. El nu a atins subiectul asta. Pana acum am vazut foarte multa tacere. Se spun prea multe lucruri ca sa mai ramana in intuneric, cineva trebuie sa faca lumina.