Robert Turcescu l-a intrebat pe Liviu Dragnea de ce nu a participat la sedinta Camerei pe care tot el o convocase: Ar trebui sa va fie rusine

Turcescu l-a abordat pe Dragnea si i-a spus ca atunci cand a aflat ca este convocata sedinta, peste doar 45 de minute, se afla la piata, dar a reusit sa ajunga la Parlament. Deputatul PMP l-a intrebat pe Dragnea de ce nu a participat si el la sedinta pe care o convocase, in conditiile in care "in sala erau 35 de speriati".Liderul PSD a raspuns ca a avut "alte treburi", dar anterior le spusese ziaristilor ca se pregatise declaratiile de presa."Nu vreau sa particip la acest circ", a replicat Liviu Dragnea, inainte de a pleca de pe holul Parlamentului unde daduse declaratiile."Ar trebui sa va fie rusine", i-a strigat Turcescu.In campanie, dar si imediat dupa aceea, Liviu Dragnea a atras in mai multe randuri atentia deputatilor sa nu lipseasca de la lucrarile Camerei.