Dragnea, atentionare pentru vicepremierul Daniel Constantin (ALDE) pe tema cotei progresive de impozitare: Ar trebui sa vorbeasca despre problemele de la Ministerul Mediulu

"Domnul Daniel Constantin ar trebui sa vorbeasca despre probleme de la Ministerul Mediului; nu se discuta lucrurile astea in public pana cand nu vom discuta in coalitia de guvernare", a declarat luni Liviu Dragnea.Presedintele PSD a fost intrebat daca poate confirma ce spusese Daniel Constantin (ALDE) cu o zi in urma, cand a dezvaluit ca in guvern se ia in calcul o cota progresiva de impozitare din 2018."Ii transmit vicepremierului ca ce e scris in programul de guvernare va fi indeplinit in acesti patru ani", a mai spus Dragnea.