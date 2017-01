Claudiu Ion Teodorescu a fost numit in ianuarie 2014 secretar general adjunct la Ministerul Justitiei de catre Victor Ponta. Teodorescu ocupa la momentul numirii functia de prefect al judetului Gorj. El a fost demis din functie in decembrie 2015, de catre ministrul Justitiei de atunci, Raluca Pruna, la cateva zile dupa aparitia unei ancheta a publicatiei GorjNews.ro . Ancheta ziarului gorjean arata ca Victor Ponta impreuna cu fostul ministru al Justitiei din cabinetulu sau, Robert Cazanciuc, au pregatit in ultimele zile de mandat un concurs ilegal, “in urma caruia Teodorescu ar fi fost batut in cuie, pentru totdeauna, in conducerea Ministerului Justitiei”.De mentionat ca fostul premier Ponta detine, din anul 2006, o cabana care a apartinut familiei lui Claudiu Teodororescu, in judetul Gorj, unde Victor Ponta isi are si circumscriptia ca deputat. Bunicul lui Claudiu Teodorescu a declarat ca i-a cedat terenul fostului premier fara bani, potrivit Gorj-domino.com. Mai multe informatii despre acest subiect puteti citi aici Din noua echipa de la Ministerul Justitiei va face parte si fostul membru al CSM Oana Schimdt-Haineala, care, potrivit unor surse oficiale, citate de Agerpre s, ar urma sa fie consilier in cadrul ministerului.