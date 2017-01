UPDATE Camera Deputatilor intra in sesiune extraordinara pana pe 31 ianuarie/ Nicusor Dan: Un pretext pentru ca Guvernul sa poata da ordonante de urgenta

Prima sedinta a avut loc de la ora 17.00, desi convocarea a fost facuta dupa ora 16.00, pentru a se prezenta acest program. In sala de plen s-au aflat foarte putini deputati.

Practic, parlamentul va lucra in sesiune extraordinara pana la inceperea sesiunii ordinare, pe 1 februarie. Printre proiectele care se vor discuta se numara respingerea ordonantei date de fostul vicepremier Gabriel Oprea prin care au fost marite salariile inaltilor demnitari precum si ordonantele referitoare la achizitionarea Cuminteniei Pamantului.Presedintele USR Nicusor Dan a declarat ca sesiunea extraordinara reprezinta doar un pretext pentru ca Guvernul sa poata da ordonante de urgenta."Nu ne e frica de o sesiune extraordinara, insa faptul ca convoci o Camera a Parlamentului pentru ca tu nu ai fost in stare sa scrii o lege de abilitare buna, in opinia mea este rusinos si abuziv. Adica aceasta sesiune extraordinara nu este decat un pretext pentru ca Guvernul sa poata da ordonante de urgenta si astfel sa se treaca peste acea propunere de lege pe care noi am contestat-o la Curtea Constitutionala", a declarat, la Parlament, Nicusor Dan, potrivit Agerpres.La randul sau, presedintele interimar al PNL Raluca Turcan a declarat ca deputatii liberali vor participa la lucrari, insa "Parlamentul nu se poate convoca de la o ora la alta"."Biroul permanent al Camerei Deputatilor a convocat sesiune extroardinara pana la finalul lunii. Parlamentarii PNL vor participa la aceasta sesiune, ea este justificata de intentia Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, asadar noi vom raspunde solicitarilor de a participa la sedintele de plen", a declarat Turcan, la Palatul Parlamentului.Ea a adaugat insa ca la sedinta de luni a plenului Camerei, programata pentru ora 17.00, va fi o prezenta redusa."Despre sedinta de plen de astazi - o alta discutie pe care am mentionat-o in Biroul permanent - unde i-am atras atentia domnului presedinte al Camerei, Liviu Dragnea, ca Parlamentul nu se poate convoca de la o ora la alta. Este hilar sa te astepti ca vor participa parlamentarii cand primesc anuntul cu o ora inainte. Practic, domnia sa a mentionat ca astazi in sedinta de plen doar va fi prezentata ordinea de zi pentru sesiunea parlamentara. Sa speram ca nu vom avea surprize neplacute si ca Parlamentul va incepe sa lucreze institutional si previzibil. Sper ca si Parlamentul va beneficia de un regim de predictibilitate, asa cum PNL cere pentru mediul de afaceri, care vedem ca astazi e tulburat de la o zi la alta de stiri care prevestesc cresterea fiscalitatii si cresterea poverii pentru cei care produc in Romania", a subliniat Raluca Turcan."Maine (luni - n.r.) convocam Parlamentul in sesiune extraordinara. De ce? Pentru ca Guvernul sa poata sa emita ordonante. parlamentul fiind convocat in sesiune extraordinara, Guvernul poate emite ordonante. noi nu ne pierdem in detalii. Am vazut ca acest Guvern se doreste sa fie blocat, foarte bine, folosim toate parghiile legale si constitutionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului conditiile sa guverneze", a spus liderul PSD la Romania TV, citat de News.ro."In urmatoarele zile si noi si Guvernul o sa analizam cu atentie toate gesturile, actiunile, inclusiv ale Opozitiei. Pentru ca suntem primul caz cand se ataca la Curtea Constitutionala o lege de abilitare a Guvernului de a administra tara in timpul vacantei parlamentare, adica de a putea emite ordonante. Este un singur scop aici, acele de a bloca activitatea Guvernului, adica de a bloca activitatea statului", a mai spus Dragnea.