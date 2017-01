Cazul deputatului Eugen Bejinariu: DNA asteapta ca Parlamentul sa voteze cererea de urmarire penala/ Dragnea: Cand incepe sesiunea in februarie, intra pe ordinea de zi

"Avand in vedere ca pe rolul Parlamentului Romaniei - Camera Deputatilor exista o cerere nesolutionata, transmisa de procurorul sef al DNA la data 21 noiembrie 2016, DNA asteapta ca institutia sesizata sa formuleze un raspuns la cererea respectiva" a raspuns DNA pentru HotNews.ro, chestionata daca este nevoie de o noua cerere din partea procurorului-sef pentru deputatul Eugen Bejinariu, avand in vedere faptul ca s-a schimbat componenta Camerei Deputatilor, iar Bejinariu a obtinut un nou mandat de deputat PSD.Dragnea a declarat saptamana trecuta ca solicitarea in cazul Bejinariu va intra pe ordinea de zi la inceputul sesiunii, adica in februarie. Intrebat daca este nevoie de o noua solicitare a Parchetului in privinta deputatului PSD Eugen Bejinariu, Dragnea a precizat: "Nu, din cate stiu eu, nefiind cvorum (in 5 decembrie - n.r.), cand incepe sesiunea in februarie, intra pe ordinea de zi", citeaza Agerpres.Dragnea a adaugat ca deputatii PSD vor vota conform constiintei, aratand ca nu crede ca se pune problema respingerii solicitarii Parchetului."Sa ajungem acolo. Votam pentru... cum dicteaza constiinta. Nu cred ca se va pune problema sa se respinga solicitarea de la Parchet, dar discutam atunci", a afirmat Dragnea.Pe de alta parte, Camera Deputatilor a fost convocata in sesiune extraordinara pana pe 31 ianuarie, adica pana la inceperea sesiunii ordinare.PSD ii ceruse demisia lui Bejinariu inainte de votul din plen. "Am avut o discutie cu domnia sa, pana in acest moment nu este convins ca este un gest bun pentru domnia sa sa isi depuna demisia. Eu cred ca este o datorie fata de partid sa faca acest lucru si o sa ii cerem in continuare sa demisioneze", afirma Neacsu la finalul lunii noiembrie anul trecut.El a precizat ca, in cazul in care Bejinariu nu renunta la functia de deputat, acestuia ar putea sa i se retraga sprijinul politic sau ar putea sa fie exclus din partid, lucru ce va fi decis in forul de conducere al PSD.Secretarul general al PSD a mentionat ca Bejinariu este candidat al partidului la alegerile parlamentare din 11 decembrie, iar daca va castiga un nou mandat - ceea ce s-a intamplat - i se va cere demisia din nou."De ce sa demisionez cand acuzatiile de abuz in serviciu nu mi se par relevante, tinand cont ca toate acele documente pe care le-am semnat alaturi de alti ministri aveau toate avizele de la Ministerul Justitiei, Consiliul Legislativ. Nimeni nu a spus niciodata ca nu este asa", a sustinut Bejinariu.