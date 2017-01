Ministrul de Interne, Carmen Dan: Mecanismul interventiei in situatii de viscol si inundatii l-am invatat de la un bun profesor, Liviu Dragnea

"Poate nu as fi putut sa accesez toate parghiile necesare si nu este meritul meu acesta, este rodul unei munci de echipe, dar eu mecanismul interventiei in astfel de situatii l-am invatat de la un bun profesor. Profesorul acesta se numeste Liviu Dragnea si cand era vicepremier al Romaniei coordona in acest mod comitetele nationale pentru situatii de urgenta, eu fiind un prefect la inceput de mandat", a declarat Carmen Dan, in prezenta premierului Sorin Grindeanu.Ea a mai spus ca, pe cand era prefect la Teleorman, a trecut "peste inundatii si peste viscole": "Si acesta era modul de actiune si modul in care vicepremierul de atunci pregatea aceste actiuni. Asa ca este important ca atunci cand gestionezi astfel de evenimente, sa stii ce parghii sa accesezi. Informatia intotdeauna trebuie sa vina din teren, exact din locul in care are loc interventia si ne-am asigurat in permanenta ca informatiile care au venit din teren si care au fost prelucrate in centrul operational de comanda sunt cele reale, cele corect cuantificabile. In felul acesta am reusit sa tinem in mana o situatie destul de serioasa si sa gestionam bine o perioada destul de grea."Victor Ponta a ajuns in aprilie 2014 in satul Beiu din judetul Teleorman, unde, impreuna cu Liviu Dragnea, s-a urcat intr-o barca pentru a vizita mai multe zone inundate. Imaginile cu barca in care se aflau demnitarii trasa de pompieri au devenit virale.