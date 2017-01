Lia Olguta Vasilescu: Voi fi foarte prezenta in santierele din Craiova. Voi incerca sa ajut cat pot de mult de la Bucuresti

Lia Olguta Vasilescu a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, la Craiova, ca in urma cu o zi a vizitat santierul noului spital municipal, dar si pe cel unde se construieste stadionul "Ion Oblemenco"."Ieri (sambata n.r.) am fost cu primarul interimar Mihai Genoiu si viceprimarul Adrian Cosman pe santiere si va asigur ca le voi vizita in continuare. Am fost la spitalul municipal si e finalizat in proportie de 80 la suta. Practic se lucreaza la ultimul corp de cladire si trebuie sa vina aparatura si mobilierul nou. Undeva in luna aprilie acest spital se va putea inaugura si acolo vor fi mutate sectiile de la Filantropia care nu au fost renovate in ultimii patru ani ai mandatului meu", a declarat Lia Olguta Vasilescu.Ministru muncii sustine ca in urmatori ani va face naveta Craiova - Bucuresti."In ceea ce priveste obiectivele pe care mi le propun acum, plecand din functia de primar al Craiovei, dar ramanand totusi alaturi de localitate, ramanand cu domiciliul aici, ramanand cu copilul aici, pentru ca el va invata la scoala in Craiova, practic eu fac naveta la Bucuresti si nu imi mut domiciliul, ma intereseaza foarte mult ce se va intampla in aceasta zona. Veti vedea ca voi fi foarte prezenta in urmatorii ani, indiferent cine va fi primar, in santierele din Craiova si voi incerca sa ajut cat pot de mult acest oras de la Bucuresti", a mai spus Lia Olguta Vasilescu.Fostul edil al Craiovei a mentionat ca din calitatea sa de membru al guvernului va putea ajuta mult mai mult autoritatile locale cu privire la dezvoltarea Olteniei."Sunt insa lucruri care nu pot fi facute din orasul Craiova si ma refer aici la Autostrada Craiova-Pitesti. Este unul dintre obiectivele cu care toti parlamentarii din Oltenia pleaca la Bucuresti. Un al doilea obiectiv important pentru mine este asigurarea finantarii tuturor constructiilor pe care le-am promis atunci cand am candidat a doua oara, adica sprijin de la Guvernul Romaniei, asa cum am primit si eu in calitatea pe care am avut-o de primar in ultimii patru ani, legea salarizarii unitare, foarte importanta pentru tot sistemul bugetar din Romania, cresterea veniturilor tuturor cetatenilor acestei zone. Ati vazut, nu ne-a trebuit mai mult de o zi de la investire ca sa se simta acest lucru in buzunarul pensionarilor, studentilor si salariatilor (...) Atragerea de investitii catre zona Olteniei. De asemenea, un obiectiv important este spitalul regional de la Craiova care in ultimul an a trenat, in sensul ca nici macar nu s-a demarat studiul de fezabilitate pentru aceasta investitie prioritara pentru intreaga regiune Oltenia", a mai explicat Lia Olguta Vasilescu.Aceasta a subliniat ca nu i-a mintit pe craioveni in campania electorala cand le-a spus ca renunta la functia de primar doar daca va obtine una din care sa poata ajuta orasul mai mult."Am spus ca plec doar cu o singura conditie, daca voi obtine o functie care sa imi permita sa ajut mult mai bine orasul Craiova. Am obtinut o functie de ministru si cred ca pot sa ajut astfel mai bine orasul. Nu i-am mintit cu absolut nimic", a subliniat ministrul Muncii.De asemenea, Lia Olguta Vasilescu a mai spus ca in timpul unei plimbari in centrul istoric al Craiovei a observat pe unele cladiri sunt montate firme luminoase si i-a solicitat primarului interimar sa sesizeze Politia Locala pentru ca acestea sa fie indepartate, asa cum prevede regulamentul de urbanism, aprobat in Consiliul Local Municipal Craiova in timpul mandatului sau de primar.